Доработка сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка212 просмотров

Сайт www.mad7.ru на платформе Битрикс. 

1. Настроить HTTPS. 

2. На десктопе скрыть страницу "услуги" и сделать выпадающее меню по наведению на "Услуги"

4. Изменить дизайн формы ОС (дизайн разработан, надо поменять)

5. Мобильная версия (дизайн разработан, 7 страниц, надо сверстать)  Пример главной https://mad7.ru/prv/mad7_mob.html 

6. Сделать чтобы письма приходили на [email protected], для обратной связи. 

Нужно сориентировать по стоимости и сроку. 

8 лет назад
Mad7adv
Юлия 
42 года
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров