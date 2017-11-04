Скрипт (JS) случайного видеофона на сайт в AdobeMuse

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок165 просмотров

Написать скрипт JavaScript для того, чтобы на сайте при каждом обновлении страницы (или переходе) появлялся новый видеофон

JavaScript
8 лет назад
bergain89
35 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

kurmis
48 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
7 лет назад
$5
1 день
С поставленной целью справился, как говорится, 'На ура'. JavaScript полностью рабочий, свои функции выполняет полностью и без ошибок.
все прошло на ура, по чаще бы такие заказчики попадались

Заявки фрилансеров

kurmis
48 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
7 лет назад