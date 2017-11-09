Ошибки JavaScript

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен10 заявок194 просмотра

Промониторить сайт на ошибки или конфликты скриптов (JavaScript), выполнить работу по их корректировке.

JavaScript
7 лет назад
Victor_Bl
Виктор 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

APTMACTEP
Сапачев 
38 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$15
1 день
Остались довольны сотрудничество с Павлом, давал рекомендации, добросовестно отнесся к заданию. Обсуждаем варианты будущих проектов, определенно будем работать в дальнейшем!
Порядочный заказчик, рекомендую

Заявки фрилансеров

APTMACTEP
Сапачев 
38 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад