DLE 12 + скрипт PHP

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Здравствуйте! 

Есть готовый сайт на cms dle 12 с установленным модулем биллинг (dle-billing.ru﻿) и готовый php скрипт заданий с букса. 

Задача перенести готовый скрипт заданий на пользователей, шаблон и билинг DLE, чтобы списание / пополнение за  задания было с этого модуля баланса dle. Чтобы после переноса полностью работали все функции создание, список, выполнение и управление заданий.

DLEHTMLPHP
8 лет назад
DenZZaLL
Денис 
32 года
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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