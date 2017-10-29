Необходимо настроить плагин для импорта товаров из xml файла! задать все поля!
DLE 12 + скрипт PHP
Здравствуйте!
Есть готовый сайт на cms dle 12 с установленным модулем биллинг (dle-billing.ru) и готовый php скрипт заданий с букса.
Задача перенести готовый скрипт заданий на пользователей, шаблон и билинг DLE, чтобы списание / пополнение за задания было с этого модуля баланса dle. Чтобы после переноса полностью работали все функции создание, список, выполнение и управление заданий.
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