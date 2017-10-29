DLE 12 + скрипт PHP

Здравствуйте!

Есть готовый сайт на cms dle 12 с установленным модулем биллинг (dle-billing.ru﻿) и готовый php скрипт заданий с букса.

Задача перенести готовый скрипт заданий на пользователей, шаблон и билинг DLE, чтобы списание / пополнение за задания было с этого модуля баланса dle. Чтобы после переноса полностью работали все функции создание, список, выполнение и управление заданий.