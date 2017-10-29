Требуется человек с опытом для создания рулетки по CSGO

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок113 просмотров

Требуется человек с опытом для создания рулетки по CSGO 

Функции:

• режим игры Coinflip (аналог csgoreaper.com

• режим игры Jackpot (аналог pubgjackpot.com

• режим игры x50 (аналог pubgtwist.com)

• реферальная система (аналог csgofast.com

• 2 языка: англ, русс 

• возможность установить минимальную ставку на сайте 

• возможность установить минимальную сумму депозита 

• возможность установить максимальное кол-во предметов при депозите 

• возможность установить минимальную стоимость 1-го предмета в инвентаре при депозите 

• возможность установить максимальную сумму, требуемого депозита 

• Магазин вещей(ввод и вывод предметов) 

• кнопки на соц сети: vk, steam, twitter, youtube 

• FAQ 

Админ панель 

• управление балансом игрока(начисление баланса, обнуление баланса)

• блокировка steamID и IP 

• добавление предметов, удаление предметов, парсер цен на предметы по базе steamanalyst.com/csgofast.com

• Чат игроков

• управление ботом с админ панели (запуск, стоп, рестарт, консоль)  

• подкрутка выбранному пользователю 

• чат от имени ботов 

• ставки от имени ботов 

• логи: история ввода предметов, история вывода предметов, список пользователей

Бот: 

• автоотправка предложений обмена на ввод 

• автоотправка предложений обмена на ввод 

• автобаланс (начисление баланса после принятия обмена) 

8 лет назад
Losfuz
Дмирий 
38 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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