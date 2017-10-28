Парсер анкет сайта Badoo и серверной части к нему маленькой - срочно

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки878 просмотров

Разработка парсера анкет сайта Badoo и серверной части к нему маленькой - срочно 

ТЗ имеется 

Оплата БЕЗ авансов, сделали на на вашем сервере, показали робото-способность, мы оплатили 70% стоимости, перенесли к нам мы закрыли остаток 

Бюджет 5800 рублей 

Сроки завтра к обеду 

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8 лет назад
mostcreatesss
Констатин 
34 года
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 отзывов(-1)

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Нет заявок фрилансеров