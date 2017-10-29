Дописать бек на Node.js и разработать фронт на React

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
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На фронте будет использоваться react, который взаимодействует с API-сервисом на Node.js через Ajax.

Вам нужно ДОписать REST API сервис на Node.js.

База данных  - mysql.

Разработать визуализацию функционала на реакте, без особых украшательст.

AJAXMySQLNode.js
7 лет назад
Ananasi
Виктор 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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