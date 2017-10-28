Сохранить изображение в облаке и выводить (PHP)

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Закрыт6 заявок171 просмотр

Есть HTML страница, где выводиться изображения напр. 50 штук.

Надо каждое изображение сохранить в облаке и далее выводить на страницу (т.е. доступ должен быть)

Файлы изображения надо раскидать по папке: год/месяц/день/id_записи/type/изображения

Предлагайте варианты облако и реализации.

Спасибо.

HTMLPHP
7 лет назад
agentagencyllc
Отто 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

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