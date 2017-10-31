Написать код на JS

Никита невероятно позитивный человек! И что самое приятное в нашей работе - сразу видно, человек работает на результат! Несмотря на довольно сумбурную постановку задачи - все понял и справился просто отлично: знает и понимает, что делает. Просто умница! Сроки и бюджет вполне соответствовали действительности, в отличие от предложений остальных отписавшихся в проекте. Обязательно обращусь еще, и другим рекомендую!