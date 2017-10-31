Написать код на JS

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок211 просмотров

Добрый день!

Нужна помощь JS программиста в разработке "интерактивности" каталога для Lending Page.  

Все подробности в прикрепленном ТЗ.

Пишите, те кто готовы реализовать задачу сейчас.

JavaScript
8 лет назад
Avesha-35
Людмила 
50 лет
16 лет в сервисе
Была
3 года назад

Выбранный исполнитель

lancer4488
28 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$10
1 день
Никита невероятно позитивный человек! И что самое приятное в нашей работе - сразу видно, человек работает на результат! Несмотря на довольно сумбурную постановку задачи - все понял и справился просто отлично: знает и понимает, что делает. Просто умница! Сроки и бюджет вполне соответствовали действительности, в отличие от предложений остальных отписавшихся в проекте. Обязательно обращусь еще, и другим рекомендую!
Общение как с заказчиком так и как с человеком принесли только позитивные эмоции ,всегда на связи, рекомендую!

Заявки фрилансеров

lancer4488
28 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад