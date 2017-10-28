Необходимо как можно скорее подключить эквайринг или на уже существующем сайте или сделать мини-сайт с минимально необходимым количеством позиций (но чтобы его точно одобрили). Прошу откликнуться тех, кто считает что может справиться с этим и ...
Проблема с сайтом - вероятно вирус
Добрый день, ситуация такая. Нередко при бездействии на сайте происходит перенаправление на неизвестные мне страницы - вероятно вирус. Не скажу, что это происходит с какой-то определенной страницы, возможны варианты. Было и из-под Гугл Хром, и из-под Мозиллы. Сайт investprofit.info. Кто видит проблему и за сколько может устранить?
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