Проблема с сайтом - вероятно вирус

Добрый день, ситуация такая. Нередко при бездействии на сайте происходит перенаправление на неизвестные мне страницы - вероятно вирус. Не скажу, что это происходит с какой-то определенной страницы, возможны варианты. Было и из-под Гугл Хром, и из-под Мозиллы. Сайт investprofit.info. Кто видит проблему и за сколько может устранить?