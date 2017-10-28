Приветствую, товарищи!

Нужно написать простой калькулятор используя JS.

Есть html-код блока, где находятся радиобаттоны и чекбоксы. При нажатии на определенный кнопки должна рассчитываться сумма заказа и размер скидки. Полное тз предоставлю кандидату.

Работы реально на час для того кто знает как это делать.

Пишите цену.