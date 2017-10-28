Написать простой калькулятор

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен9 заявок278 просмотров

Приветствую, товарищи!

Нужно написать простой калькулятор используя JS.

Есть html-код блока, где находятся радиобаттоны и чекбоксы. При нажатии на определенный кнопки должна рассчитываться сумма заказа и размер скидки. Полное тз предоставлю кандидату. 

Работы реально на час для того кто знает как это делать.

Пишите цену.

HTMLJavaScript
8 лет назад
ivan-andr
30 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

eager-beaver
Борис 
42 года
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
$10
1 день
Отличная работа! Все на высшем уровне, рекомендую!
Заказчик прекрасно составил ТЗ, так работать - одно удовольствие. С оплатой проблем нет. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

eager-beaver
Борис 
42 года
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад