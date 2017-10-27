Конструктор стеллажей для сайта

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Закрыт4 заявки159 просмотров

Необходимо создать аналог конструктора http://paksmet.ru/konfigurator-1 и http://www.safe.ru/?action=showCatalog&subact=showTypes&MID=1&ID=542 для сайта.

Предложения рассматриваются только от исполнителей с подобным опытом работы, присылайте ссылки на работы.

8 лет назад
Proffdesign
Александр 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров