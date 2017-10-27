Простой скрипт для рассылки сообщений в мессенджеры

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка138 просмотров

Нужна функция api (php-скрипт). На входе (POST-запрос) 3 параметра:

- номер телефона

- текст сообщения

- (необязательный параметр) предпочитаемый канал

На выходе: человеку с этим номером телефона отправляется сообщение по одному из каналов (Viber, Whatsap, Telegram, SMS). Канал выбирается по принципу: "Когда последний раз заходил в (Viber/Whatsap/Telegram)". Если мессенджеры не установлены, то SMS через какой-нибудь шлюз.

Сообщение отправляется от имени моих ботов в соответствующих мессенджерах.

PHP
8 лет назад
card34
Роман 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
4 отзыва

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