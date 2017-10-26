Надо поправить перемотку mp3 файла в жс плеере на iOS (по тапу на прогрессбаре), бюджет в районе 10 баксов. Соответственно, у вас должна быть возможность протестить на iOS. Сайт дам в личку
Разработать хостинг игровых с серверов
Разработать хостинг игровых с серверов, в будущем сделать ПО под win, ios, android
Пример myarena.ru подобие игровых движков gamepl
Нужно разработать новый продукт под ключ с нуля
Имеется ряд задач, есть возможность работать постоянно.
Заявки фрилансеров
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