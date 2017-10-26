Разработать хостинг игровых с серверов

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Закрыт4 заявки156 просмотров

Разработать хостинг игровых с серверов, в будущем сделать ПО под win, ios, android  

Пример myarena.ru подобие игровых движков gamepl  

Нужно разработать новый продукт под ключ с нуля 

Имеется ряд задач, есть возможность работать постоянно. 

AndroidiOS
8 лет назад
skeypley
Сергей 
27 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
3 отзыва(-3)

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Нет заявок фрилансеров