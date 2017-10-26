Надо поправить перемотку mp3 файла в жс плеере на iOS (по тапу на прогрессбаре), бюджет в районе 10 баксов. Соответственно, у вас должна быть возможность протестить на iOS. Сайт дам в личку
Программа-браузер под одну конкретную доску объявлений
Приветствую!
Суть - в заголовке. Нужна прога под конкретный сайт-доску объявлений. По сути, многопоточный автоматизированный браузер :) Дизайн и внешний вид не важен. Нужно максимально просто, но многопоточно и функционально.
Задачи и функционал:
1. Автоматическая регистрация аккаунтов с подтверждением по емейлу (gmail.com). При настройке задачи “регистрация акков” мы предварительно скармливаем проге текстовый файлик содержащий список уже зарегистрированных емейл-адресов на gmail.com, пароль к почтовому ящику и пароль к самому сайту-доске. Также в файлике указываем юзер-агент, прокси, логин и пароль от прокси. Ну и уникальный порядковый номер аккаунта в проге (для удобства, чтобы не путаться).
Примерный формат (можем обсудить, если есть рац. предложения):
18|user-agent|123.132.132.132:8080|proxy-login|proxy-pass|[email protected]|password-for-gmail|password-for-site
символ “|” - разделитель в данном примере
То есть, заполняем форму регистрации на сайте, потом идём на gmail.com, логинимся, ждём письмо от сайта, открываем его, переходим по ссылочке в письме - подтверждаем регистрацию.
2. Подтверждение по телефону (без сервисов, все сим-карты у меня на руках и я вручную буду вбивать коды из смс). Подтверждение вылазит при первой попытке добавить объявление с нового аккаунта.
Предполагается, что я буду подтверждать аккаунты массово, то есть вызов процедуры подтверждения нужно делать по запросу для выбранных из списка акков. Нужно, чтобы прога просто выкидывала окошко примерно такого формата: (СКРИН 1)
Я вставляю симку в телефон, дожидаюсь включения, жму “Далее”, после чего прога выкидывает форму для ввода заветного кода. Ввожу код, подтверждаю телефон.
3. Постинг объявлений в нужную дату и время: то есть, мы заранее в проге пишем текст, лепим картинки (лучше сохранять сразу в проге в папке “ТЕМР”, давая каждому файлу уникальное имя по маске “имя_№” ), сразу задаем все параметры (рубрика, заголовок, город, район и т. д.) и ставим дату, когда запустить процесс. Так как аккаунты у нас уже подтверждены, то объявление постится и попадает на модерацию.
Модерацию тоже нужно отслеживать: иногда объявления её не проходят и их нужно переделывать. Если же оно прошло модерацию, то прога об этом уведомляет. Если нет - то редактируем текст и картинки - и заново отправляем на модерацию.
4. Загрузка и выгрузка аккаунтов в файл, можно как в примере выше (пароль от емейла нам уже не нужен, мы его убираем, но оставляем все другие параметры). Емейл-адрес - является логином к сайту. То есть, примерно такой формат будет:
18|user-agent|123.132.132.132:8080|proxy-login|proxy-pass|[email protected]|password-for-site
5. Проверка поступивших сообщений по каждому акку, звуковые уведомления, уведомления в трей, возможность просматривать и отвечать на сообщения.
То есть, всплывает у нас окошко в трее, мол, на 18-й акк пришло сообщение. Открываем прогу, выбираем нужный акк, читаем сообщение, отвечаем.
Всё просто.
6. Нужно, чтобы прога поддерживала статус “онлайн”. Наверное, для этого необходимо периодически имитировать обновление странички - заодно будем получать инфу по новым сообщениям (есть ли они). Интервал обновления будем указывать в общих настройках проги, я полагаю.
(СКРИН 2)
7. Прога должна сохранять куки, чтобы не вызывать лишних подозрений у сайта-доски.
8. Прога должна быть многопоточной (особенно актуально из-за необходимости обновлять страничку и регулярно проверять сообщения).
Есть ещё нюанс, вышлю в личку заинтересовавшимся.
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