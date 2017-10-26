Веб сервис инструкций для сотрудников

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки168 просмотров

Нужно создать облачную ERP систему - веб сервис инструкций для сотрудников. Подробности в прикрепленном файле.

8 лет назад
guest_15090360903524
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров