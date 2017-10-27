Создать русскую и английскую версию сайта

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Завершен3 заявки133 просмотра

Создать русскую и английскую версию сайта с возможностью изменения языка в углу экрана. Задание не сложное, сайт на базе wordpress

WordPress
8 лет назад
guest_14882708059354
8 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Sizam4ik
43 года
19 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
8 лет назад
$10
1 день
Все сделано быстро, достаточно качественно, рекомендую.
Спасибо за проект и моментальную оплату!

Заявки фрилансеров

Sizam4ik
43 года
19 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
8 лет назад