Добрый вечер Есть группа Вконтакте с товарами. Нужно их спарсить в ИМ на Битриксе. Товары разбиты в категории. Есть фото, цена, категория и описание Почем будет все это настроить? Сроки? Бюджет?
Доработка темы вордпресс
Есть сайт, сделанный на базе косячной темы http://demo.wp-templates.ru/?wptheme=BeautyMagazine
В хроме не отображается верхний и правый блоки. Соответственно, надо доработать так, чтобы отображались.
На сайт не пущу, буду копировать куски кода сама, и, да, я понимаю, что от этого задача усложняется.
Заявки фрилансеров
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