Доработка темы вордпресс

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки122 просмотра

Есть сайт, сделанный на базе косячной темы http://demo.wp-templates.ru/?wptheme=BeautyMagazine

В хроме не отображается верхний и правый блоки. Соответственно, надо доработать так, чтобы отображались.

На сайт не пущу, буду копировать куски кода сама, и, да, я понимаю, что от этого задача усложняется.  

WordPress
8 лет назад
guest_15090273233836
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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