Доработка калькулятора

Есть готовый калькулятор на сайте: http://stenplus.ru/seqouia0210/

Здесь в пункте "Ваша команда" можно добавить членов команды. При этом добавить члена можно только при наведении на его изображение (которое находится по бокам калькулятора). Если навести на изображение человека, то оно подсвечивается зеленым и нажимается кнопка "Добавить".

Нужно сделать так, чтобы при клике на имя в блоке "Ваша команда" также происходило выделение члена команды. При этом нужно сделать так, чтобы активные члены команды подсвечивались зеленым (как при наведении происходит) и вместо кнопки "Добавить" появлялась кнопка Удалить.

Т.е. нужно, чтобы пользователь мог добавить членов команды, как при наведении на изображение и нажатии кнопки "Добавить", так и просто при нажатии на имени. И чтобы он видел, кого он выбрал в члены команды.