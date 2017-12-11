Доработка калькулятора

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен6 заявок172 просмотра

Есть готовый калькулятор на сайте: http://stenplus.ru/seqouia0210/

Здесь в пункте "Ваша команда" можно добавить членов команды. При этом добавить члена можно только при наведении на его изображение (которое находится по бокам калькулятора). Если навести на изображение человека, то оно подсвечивается зеленым и нажимается кнопка "Добавить".

Нужно сделать так, чтобы при клике на имя в блоке "Ваша команда" также происходило выделение члена команды. При этом нужно сделать так, чтобы активные члены команды подсвечивались зеленым (как при наведении происходит) и вместо кнопки "Добавить" появлялась кнопка Удалить.

Т.е. нужно, чтобы пользователь мог добавить членов команды, как при наведении на изображение и нажатии кнопки "Добавить", так и просто при нажатии на имени. И чтобы он видел, кого он выбрал в члены команды.

8 лет назад
magic25
Денис 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

kirill_babinec
Кирилл 
32 года
8 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
8 лет назад
$10
2 дня
Быстро и качественно
Интересная задача. Всегда на связи. Выплата своевременно. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

kirill_babinec
Кирилл 
32 года
8 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
8 лет назад

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