Консультация по сайту

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт2 заявки181 просмотр

Здравствуйте,

нужна по консультация по сайту, веб-приложению. Нужен опыт создания многопользовательских сайтов с большим количеством пользователей.

8 лет назад
web_develop_r
Владислав 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров