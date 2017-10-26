Требуется разработать с нуля CRM-систему.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт10 заявок166 просмотров

Требуется с нуля разработать CRM-систему,

Кто может взяться? Просим писать свою цену и предположительные сроки выполнения.

Спасибо!

8 лет назад
guest_15087679321723
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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