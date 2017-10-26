Нужно внести не совсем стандартные доработки в сайт, нужен человек, кто хорошо знаком с PHP. Человек должен быть постоянно на связи, чтобы мы могли оперативно вносить доработки. Оставляйте заявки, ...
Исправить ошибку HTTP ERROR 500. Починить админку
Добрый день! Ситуация такая: был рабочий сайт, все было нормально. Установил плагин, после чего начались глюки с админ. панелью. Например: отключил плагин или удалил пост, обновляешь, оно опять все возвращается (будто в постоянном кеше). Удаление плагина не помогло, видать что-то могло повлиять на базу данных.
Решил всё удалить и откатиться обратно. Снес все через фтп, снес БД. Поставил обратно (за пару дней делал бэкап). После чего сайт начал выдавать ошибку HTTP ERROR 500.
В логах ошибки всего 1 строчка:
[26-Oct-2017 08:15:50 UTC] PHP Parse error: syntax error, unexpected '=>' (T_DOUBLE_ARROW), expecting ')' in /home/acoustic/acousticbro.com/www/wp-content/themes/Avada_Full_Package/Avada/includes/lib/inc/redux/custom-fields/typography/googlefonts-array.php on line 6
Если файл удалить, то заходит в админку, но все шрифты и половина команд не работают, админка так же глючит.
Тема у меня стоит Авада. И я вижу что какой-то конфликт в синтаксисе со шрифтами. Но я в этом мало что понимаю. Нужен человек, который поможет вернуть сайт (починить бэкап) и удостовериться, что админка больше не глючит.
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