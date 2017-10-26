Исправить ошибку HTTP ERROR 500. Починить админку

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Завершен6 заявок176 просмотров

Добрый день! Ситуация такая: был рабочий сайт, все было нормально. Установил плагин, после чего начались глюки с админ. панелью. Например: отключил плагин или удалил пост, обновляешь, оно опять все возвращается (будто в постоянном кеше). Удаление плагина не помогло, видать что-то могло повлиять на базу данных. 

Решил всё удалить и откатиться обратно. Снес все через фтп, снес БД. Поставил обратно (за пару дней делал бэкап). После чего сайт начал выдавать ошибку HTTP ERROR 500.

В логах ошибки всего 1 строчка: 

[26-Oct-2017 08:15:50 UTC] PHP Parse error:  syntax error, unexpected '=>' (T_DOUBLE_ARROW), expecting ')' in /home/acoustic/acousticbro.com/www/wp-content/themes/Avada_Full_Package/Avada/includes/lib/inc/redux/custom-fields/typography/googlefonts-array.php on line 6

Если файл удалить, то заходит в админку, но все шрифты и половина команд не работают, админка так же глючит.

Тема у меня стоит Авада. И я вижу что какой-то конфликт в синтаксисе со шрифтами. Но я в этом мало что понимаю. Нужен человек, который поможет вернуть сайт (починить бэкап) и удостовериться, что админка больше не глючит.

PHPWordPress
8 лет назад
slamblood
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4 года назад

Выбранный исполнитель

kdpu
47 лет
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Был
7 лет назад
8 лет назад
$15
1 день
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kdpu
47 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад