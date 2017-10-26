Нужен бот на node.js который будет авторизоваться в аккаунт стим через ssfn, принимать ключи: Chroma 2 Case Key Chroma 3 Case Key Chroma Case Key eSports Key Falchion Case Key ...
Интегрировать API chat2desk по WhatsApp с внутренним мессенджером
Есть API компании chat2desk, который позволяет взаимодействовать с WhatsApp через API.
Необходимо подключить это API к внутреннему API, который свяжет CRM и позволит общаться с клиентами с WhatsApp.
Описание API chat2desk во вложении
Описание API CRM — https://paper.dropbox.com/doc/Usedesk-pubsub-API-BE9XpIgrFkbcM0jmTqAC2#:uid=743245896241728&h2=Botmother-HTTP-API
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