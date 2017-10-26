Интегрировать API chat2desk по WhatsApp с внутренним мессенджером

Есть API компании chat2desk, который позволяет взаимодействовать с WhatsApp через API.

Необходимо подключить это API к внутреннему API, который свяжет CRM и позволит общаться с клиентами с WhatsApp.

Описание API chat2desk во вложении

Описание API CRM — https://paper.dropbox.com/doc/Usedesk-pubsub-API-BE9XpIgrFkbcM0jmTqAC2#:uid=743245896241728&h2=Botmother-HTTP-API

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