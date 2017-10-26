программа для проставления ставок на сайте Vodds.com (у них есть API) Прикрепляю API-спецификацию Более подробно в переписке Напрямую не работаю, только БС
Бот на Node.js
Нужен бот на node.js который будет авторизоваться в аккаунт стим через ssfn, принимать ключи:
Chroma 2 Case Key
Chroma 3 Case Key
Chroma Case Key
eSports Key
Falchion Case Key
Gamma 2 Case Key
Gamma Case Key
Glove Case Key
Huntsman Case Key
Operation Breakout Case Key
Operation Hydra Case Key
Operation Phoenix Case Key
Operation Vanguard Case Key
Operation Wildfire Case Key
Revolver Case Key
Shadow Case Key
Spectrum 2 Case Key
Spectrum Case Key
Если в трейде что-то не из этого списка - трейд отменяем.
Также должен проверять примечание(там будет много цифер начиная с 7, например 7325724572547). Если примечание не цифры или начинается не с 7 - трейд отменяем.
Если подошло под все эти критерии, принимаем трейд и после принятия делаем не сложные манипуляции в базе данных, а именно находим юзера с этим стим айди и добавляем ему очки.
Инструкция, которая должна помочь:
Заявки фрилансеров
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