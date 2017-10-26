Нужен бот на node.js который будет авторизоваться в аккаунт стим через ssfn, принимать ключи:

Chroma 2 Case Key

Chroma 3 Case Key

Chroma Case Key

eSports Key

Falchion Case Key

Gamma 2 Case Key

Gamma Case Key

Glove Case Key

Huntsman Case Key

Operation Breakout Case Key

Operation Hydra Case Key

Operation Phoenix Case Key

Operation Vanguard Case Key

Operation Wildfire Case Key

Revolver Case Key

Shadow Case Key

Spectrum 2 Case Key

Spectrum Case Key

Если в трейде что-то не из этого списка - трейд отменяем.

Также должен проверять примечание(там будет много цифер начиная с 7, например 7325724572547). Если примечание не цифры или начинается не с 7 - трейд отменяем.

Если подошло под все эти критерии, принимаем трейд и после принятия делаем не сложные манипуляции в базе данных, а именно находим юзера с этим стим айди и добавляем ему очки.

Инструкция, которая должна помочь:

https://blacknet.su/threads/796/