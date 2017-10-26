Доработать готовый скрипт выгрузки каталога из сервиса Мой Склад

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен4 заявки156 просмотров

Есть готовый скрипт для выгрузки каталога из сервиса Мой Склад. 

https://github.com/retailcrm/moyskad-catalog

Цены на товары в нашей базе сохранены в евро.

Нужно доработать скрипт: 

если закупочная цена и цена продажи сохранены в евро, чтобы при выгрузке они конвертировались в рубли по текущему курсу в системе Мой Склад.

8 лет назад
ivantsyganov
Иван 
42 года
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

kirill_babinec
Кирилл 
32 года
8 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
8 лет назад
$10
1 день
Кирилл отлично справился с заданием. Сделал оперативно и точно по заданию. Рекомендую как хорошего исполнителя!
Иван отличный заказчик, грамотно расписал задачу. Выполнил оплату сразу же после отправки решения. Рекомендую исполнителям!

Заявки фрилансеров

kirill_babinec
Кирилл 
32 года
8 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
8 лет назад