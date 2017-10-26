Необходимо разработать админ.панель для данного сайта beton-brigada.ru Суть задачи в следующем: 1. Если посетитель заходит на сайт из Москвы, то его регион определяется, как Москва и в шапке сайта пишется: "Бетонные работы любой сложности в Москве", если ...
Доработать готовый скрипт выгрузки каталога из сервиса Мой Склад
Есть готовый скрипт для выгрузки каталога из сервиса Мой Склад.
https://github.com/retailcrm/moyskad-catalog
Цены на товары в нашей базе сохранены в евро.
Нужно доработать скрипт:
если закупочная цена и цена продажи сохранены в евро, чтобы при выгрузке они конвертировались в рубли по текущему курсу в системе Мой Склад.
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