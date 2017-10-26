Доработать готовый скрипт выгрузки каталога из сервиса Мой Склад

Есть готовый скрипт для выгрузки каталога из сервиса Мой Склад.

https://github.com/retailcrm/moyskad-catalog

Цены на товары в нашей базе сохранены в евро.

Нужно доработать скрипт:

если закупочная цена и цена продажи сохранены в евро, чтобы при выгрузке они конвертировались в рубли по текущему курсу в системе Мой Склад.