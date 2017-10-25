Доработка сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки190 просмотров

1.Добавить блок "Наши дорогие клиенты" в текущую структуру сайта –

после блока "График процедур"   

Наполнение: автоколлаж из загружаемых изображений,возможность "перемотки" на следующий коллаж. Дизайн во

вложении.   

2. Блок "Наши мастера" – форма отзывов на данныймомент работает некорректно, нужно ее изменить, добавив обязательные поля для

заполнения и формат отображения для клиента.   

3. Под каждой из 7 форм заполнения контактных данных добавитьгалку "согласен с правилами использования персональных данных" и

ссылку на эти правила.   

4. В разделе "Блог" настроить форму захвата данных,которая автоматом будет отображаться под каждой новой статьей   

5. Добавить новую страницу, доступную по прямой ссылке:дизайн также во вложении.   

6. Подключить сервисы обратных звонков и мессенджеры. 

7. Интеграция платежной системы (WooCommerce) 

8. Добавить блок «Акции» 

Более детальную информацию предоставлю исполнителю, оцените данное тз и сколько часов вам необходимо

WooCommerce
8 лет назад
Maxim_Top
Максим 
32 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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