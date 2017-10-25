Доработка сайта

1.Добавить блок "Наши дорогие клиенты" в текущую структуру сайта –

после блока "График процедур"

Наполнение: автоколлаж из загружаемых изображений,возможность "перемотки" на следующий коллаж. Дизайн во

вложении.

2. Блок "Наши мастера" – форма отзывов на данныймомент работает некорректно, нужно ее изменить, добавив обязательные поля для

заполнения и формат отображения для клиента.

3. Под каждой из 7 форм заполнения контактных данных добавитьгалку "согласен с правилами использования персональных данных" и

ссылку на эти правила.

4. В разделе "Блог" настроить форму захвата данных,которая автоматом будет отображаться под каждой новой статьей

5. Добавить новую страницу, доступную по прямой ссылке:дизайн также во вложении.

6. Подключить сервисы обратных звонков и мессенджеры.

7. Интеграция платежной системы (WooCommerce)

8. Добавить блок «Акции»

Более детальную информацию предоставлю исполнителю, оцените данное тз и сколько часов вам необходимо