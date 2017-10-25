Разработка проекта на Codeigniter либо Laravel

Ищем разработчика для разработки платформы по онлайн-обучению.

Уже есть всю готовая верстка страниц, нужна разработка всего функционала.

Существуют 3 типа личный кабинетов: Администратор, Преподаватель, Студент.

На данном этапе требуется только разработка страницы авторизации и страницы администратора.

Описание функциональности:

1. Страница авторизации. Простая страница с формой входа - http://joxi.ru/L21RZ66S8lGyXA?d=1

Если логин-пароль не походит - появляется соответствующее уведомление.

Также есть страница "Забыли пароль" при переходе на нее пользователь может ввести свой логин и получить на почту новый пароль. Выглядит так - http://joxi.ru/zANkOzzCB3J0vr?d=1

2. Страница администратора. Служит исключительно для того, чтобы добавлять или удалять новых преподавателей.

Так выглядит добавление / редактирования преподавателя - http://joxi.ru/BA0RK55SJ6lXwm?d=1, так выглядит сама страница - http://joxi.ru/ZrJpZzzI9K3l02?d=1

Также у преподавателя есть суперпароль - он нужен чтобы войти под любым преподавателем, используя его логин и суперпароль.

Помимо этого все что может делать преподаватель в своем личном кабинете - это поменять свой пароль - http://joxi.ru/krDx5zzsEeMXar?d=1

Итак, вышеописанные 2 пункта - это все что нужно в рамках данного проекта.

После успешного выполнения этих 2ух пунктов, рассматриваем дальнейшую работу по всей системе.

Таким образом, данный проект - это своеобразное оплачиваемое тестовое задание.