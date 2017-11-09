Внести изменения на сайте. CMS WordPress

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок197 просмотров

Добрый день.

Необходимо внести изменения на сайте, согласно ТЗ

https://docs.google.com/document/d/1Ut27BqK8m2Gz9HgzCGnLeZ_rMOjjB5wpcD4AM2c4iiI/edit?usp=sharing

Важно, чтобы изменения можно было откатывать в начальное состояние не прибегая к поднятию бекапов сайта.

Оплата по факту или БС.

Исполнитель несет ответственность за регрессии на сайте.  В рамках работы могут быть доработки на 5-10%

WordPress
8 лет назад
Arhaim
39 лет
18 лет в сервисе
Был
8 дней назад

Выбранный исполнитель

Sizam4ik
43 года
19 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
8 лет назад
$25
1 день
Александр четко выполнил задачу, оперативно вносил необходимые правки, всегда был на связи. Условия и сроки выполнения соблюдены точно. Ориентирован на сотрудничество. Весьма рекомендую
Интересный проект. Четко поставленное задание, отличная обратная связь и оплата. Спасибо за проект!

Заявки фрилансеров

Sizam4ik
43 года
19 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
8 лет назад

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