Нужен бот для автозакупки определенных скинов, а также для продажи выставленных скинов, а также автоматический прием и передачу в инвентарь steam. С интерфейсом. API: https://market.csgo.com/botinfo/ Сайт работает с платформой STEAM!
Внести изменения на сайте. CMS WordPress
Добрый день.
Необходимо внести изменения на сайте, согласно ТЗ
https://docs.google.com/document/d/1Ut27BqK8m2Gz9HgzCGnLeZ_rMOjjB5wpcD4AM2c4iiI/edit?usp=sharing
Важно, чтобы изменения можно было откатывать в начальное состояние не прибегая к поднятию бекапов сайта.
Оплата по факту или БС.
Исполнитель несет ответственность за регрессии на сайте. В рамках работы могут быть доработки на 5-10%
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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