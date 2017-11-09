Внести изменения на сайте. CMS WordPress

Добрый день.

Необходимо внести изменения на сайте, согласно ТЗ

https://docs.google.com/document/d/1Ut27BqK8m2Gz9HgzCGnLeZ_rMOjjB5wpcD4AM2c4iiI/edit?usp=sharing

Важно, чтобы изменения можно было откатывать в начальное состояние не прибегая к поднятию бекапов сайта.

Оплата по факту или БС.

Исполнитель несет ответственность за регрессии на сайте. В рамках работы могут быть доработки на 5-10%