Парсер данных с БД сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт20 заявок611 просмотров

Есть самописный сайт, с большой базой товаров, несколько десятков тысяч.

Нужно написать либо парсер который перельет данные по товарам (брендам, категориям, хар-м),

напрямую с БД (доступ к сайту есть), в БД нового сайта на Opencart.

Либо парсер пусть создаст csv (xls) файлы для импорта. 

Возможно 2 варианта.

Жду от вас цены/сроки, если есть вопросы.

Opencart
8 лет назад
nizimov-andrei
Андрей 
48 лет
14 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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