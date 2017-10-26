Корректировка JS-скрипта

Есть скрипт, который выводит на мобильном рекламу Яндекса: https://goo.gl/GhAhWW

Что необходимо поменять:

Там сейчас очень кустарно добавлено условие, что если разрешение экрана выше 1024, то скрипт не выполняется, но по сути нужно убрать этот костыль и в самом скрипте убрать формирование блока на десткопе (мобильные и планшеты оставляем). Раньше при скроллинге на десткопе появлялся рекламный блок.

Самое важное, у Яндекса поменялся код вызова рекламного блока со стороны самого сервиса, нужно скорректировать: https://goo.gl/PUVt7C

Исполнитель только из РФ, т.к. никакие VPN не отобразят рекламу Яндекса в Украине. Есть связь с тем, кто реализовал этот скрипт, но он сам с Украины, поэтому внести изменения не может, но на любые вопросы даст ответ.

От вас примерная стоимость, по времени для знающего человека думаю работы на час-два.