Изначальный проект - https://www.weblancer.net/projects/veb-programmirovanie-31/razrabotat-formu-dlya-razmesheniya-zayavok-1s-bitriks-tolyko-opytnym-858748/ Разработчик пропал, система в принципе реализована, необходимо подхватить проект и доделать дополнительный функционал. 1. Требуется доработать систему оценки заявок. 2. Требуется доработать систему администрирования ...
Корректировка JS-скрипта
Есть скрипт, который выводит на мобильном рекламу Яндекса: https://goo.gl/GhAhWW
Что необходимо поменять:
- Там сейчас очень кустарно добавлено условие, что если разрешение экрана выше 1024, то скрипт не выполняется, но по сути нужно убрать этот костыль и в самом скрипте убрать формирование блока на десткопе (мобильные и планшеты оставляем). Раньше при скроллинге на десткопе появлялся рекламный блок.
- Самое важное, у Яндекса поменялся код вызова рекламного блока со стороны самого сервиса, нужно скорректировать: https://goo.gl/PUVt7C
От вас примерная стоимость, по времени для знающего человека думаю работы на час-два.
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