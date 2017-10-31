Поправить попап

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Завершен7 заявок167 просмотров

На сайте при нажатии на "отправить заявку" всплывает попап. После нажатия кнопки "заказать" попап пропадает (если снова нажать на "оставить заявку", то он снова всплывает). Нужно сделать, чтобы после нажатия кнопки "заказать" попап не пропадал.

8 лет назад
antigen_dll
Максим 
41 год
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

NESTA13
38 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$11
1 день
Спасибо Александру за качественную работу! Все сделано как следует.
Всё прошло хорошо! Чёткая оплата без задержек! Рекомендую Максима к сотрудничеству! Спасибо за проект!

Заявки фрилансеров

NESTA13
38 лет
10 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад