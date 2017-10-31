Здравствуйте! Требуется грамотный подход к прикрутке сервиса onesignal-staging.pw либо sendpulse.com/push Что требуется: прикрутить сервис к сайту, прикрутить систему статистики установок, через "костыли".
Поправить попап
На сайте при нажатии на "отправить заявку" всплывает попап. После нажатия кнопки "заказать" попап пропадает (если снова нажать на "оставить заявку", то он снова всплывает). Нужно сделать, чтобы после нажатия кнопки "заказать" попап не пропадал.
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