Добрый день. У меня есть сайт: bisirinkina.jimdo.com.

на главной стр. имеются кнопки "купить". Как я могу прикрепить к каждой кнопке электронный файл, и инструкции к нему которые после оплаты может скачать покупатель? И сам сайт не совсем красив. Я хоть не первый раз создаю сайт, но не такого плана были до этого.

И ещё как можно чтобы сайт сам проявлялся после поискового запроса клиента. Без регистрации сайта в платной, контекстной рекламе. (я это умею).