Реализация промо-кодов на сайте

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка126 просмотров

Требуется написать скрипт промо-кодов для сайта (покупка лицензии).  Промо-код вида XXXX-XXXX-XXXX-XXXX

От пользователя: Получил промо-код, ввёл на сайте, получил премиум аккаунт.

От сайта. Хранение всех ранее использованных промо-кодов, активных промо-кодов, возможность закачки промокода из файла txt. 

Сайт самописный. БД mongoDB

MongoDB
8 лет назад
guest_15088600871805
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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