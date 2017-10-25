Восстановить работу сайта

Сайт-магазин на опренкарте не работает после восстановления на хостинге. Сайт был удален по причине окончания срока хостинга, после этого восстановлен из архивных копий хостера. Папки сайта на хостинге физически есть, но страницы не открываются, при переходе на сайт - сообщение о смещениях в БД.

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