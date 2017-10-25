Восстановить работу сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен7 заявок181 просмотр

Сайт-магазин на опренкарте не работает после восстановления на хостинге. Сайт был удален по причине окончания срока хостинга, после этого восстановлен из архивных копий хостера. Папки сайта на хостинге физически есть, но страницы не открываются, при переходе на сайт - сообщение о смещениях в БД.

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8 лет назад
exact_solutions
Елена 
39 лет
9 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Выбранный исполнитель

babasik
Максим 
32 года
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
8 лет назад
$20
1 день
Максим отлично справился с задачей, быстро и профессионально. Огромное спасибо за помощь. Рекомендую как ответственного и оперативного специалиста.
От работы с Еленой только положительные эмоции. Очень приятная в общении девушка и грамотный заказчик)) Рекомендую к сотрудничеству!!

Заявки фрилансеров

babasik
Максим 
32 года
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
8 лет назад