Нужен Смарт контракт

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка113 просмотров

Приветствую. 

Необходимо сделать форк уже существующего смарт контракта, и поменять в нем ряд условий.

Пишите примерные цены. 

Спасибо

8 лет назад
paruj
Влад 
39 лет
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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