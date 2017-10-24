Нужен парсер цен

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок160 просмотров

Есть список конкурентов - порядка 10 компаний.

Нужен парсер, что будет собирать актуальные цены по выбранным позициям.

Парсер нужно будет запускать вручную.

Данные собирались в ексель файл

8 лет назад
vasjaleff
Василий 
44 года
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров