================== ЗАДАНИЕ АКТУАЛЬНО, 17.11.2017 г. ================== Нужно написать скрипт на php и установить в магазине на битрикс и чтоб запускался по расписанию. Парсинг одного поставщика из экселя и два блока с сайта ...
PHP регистрация LI счетчика
Нужно на PHP разработать простой парсер, который зарегистрирует счетчик LI.
Парсер должен состоять из отдельных функций, поддерживающих следующие операции со счетчиком.
1) регистрация нового счетчика. li_new($login.$pass)
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