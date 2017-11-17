Скрипт (PHP для битрикс) парсинг товаров поставщика (excel)

================== ЗАДАНИЕ АКТУАЛЬНО, 17.11.2017 г. ==================

Нужно написать скрипт на php и установить в магазине на битрикс и чтоб запускался по расписанию. Парсинг одного поставщика из экселя и два блока с сайта того же поставщика. Парсить нужно все столбцы, возможно кроме "Новинка" и "Распродажа". Поставщик развивается и соответственно появляются новые товары, соответственно, новые прайсы и нужно сделать возможность чтоб мы сами могли выбрать прайс и скрипт сам уже спарсит. Сделать поле "Поставщик" для понимания от какого поставщика товар был спарсен – это для того чтоб не путать поставщиков когда их будет 2-3 и они параллельно будут парсить. Парсить нужно 1 раз в день

Сайт-донор: moscow.2kartinki.ru и ссылка на все прайсы moscow.2kartinki.ru/spdocs

Наш сайт: risuytvori.ru

У нас Bitrix, исполнитель должен установить и настроить на нашем хостинге.

Предлагайте сроки. Сроки минимальные, требуется срочно, просим откликнуться только свободным.

Только "Безопасная сделка" либо оплата наличными, но только после выполнения работы на 100%. Безнал возможен после выполнения 100% работы.