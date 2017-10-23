Исправить ошибку API Opencart 3

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Закрыт7 заявок330 просмотров

Добрый день,

Коннектим нашу CRM с сайтом и возникает ошибка на нашей стороне при авторизации через API, нужно поправить.  Оцените задачу, лог ошибки ниже:

Notice: Undefined index: api_token in /var/www/ultraextreme/ultra-extreme.com.ua/catalog/controller/startup/session.php8Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/ultraextreme/ultra-extreme.com.ua/system/framework.php:271) in /var/www/ultraextreme/storage/modification/catalog/controller/startup/startup.php104Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/ultraextreme/ultra-extreme.com.ua/system/framework.php:271) in /var/www/ultraextreme/storage/modification/catalog/controller/startup/startup.php162

Opencart
8 лет назад
bankovskyihor
Игорь 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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