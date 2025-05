Исправить ошибку API Opencart 3

Добрый день,

Коннектим нашу CRM с сайтом и возникает ошибка на нашей стороне при авторизации через API, нужно поправить. Оцените задачу, лог ошибки ниже:

Notice: Undefined index: api_token in /var/www/ultraextreme/ultra-extreme.com.ua/catalog/controller/startup/session.php8Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/ultraextreme/ultra-extreme.com.ua/system/framework.php:271) in /var/www/ultraextreme/storage/modification/catalog/controller/startup/startup.php104Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/www/ultraextreme/ultra-extreme.com.ua/system/framework.php:271) in /var/www/ultraextreme/storage/modification/catalog/controller/startup/startup.php162