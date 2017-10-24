Заставить работать nasgrate на сервере

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Завершен3 заявки153 просмотра

Заставить работать nasgrate на сервере.

https://github.com/dlevsha/nasgrate

Сейчас следующая ошибка

PHP Fatal error: Uncaught exception 'Exception' with message 'Class Process/Console not found' in

../nasgrate/src/config.php:69

Stack trace:

#0 [internal function]: {closure}('Process\\Console')

#1 ../nasgrate/app/console.php(7): spl_autoload_call('Process\\Console')

#2 ../nasgrate/bin/nasgrate(3): require_once('/var/www/...')

#3 {main}

PHP
8 лет назад
nina_nokhrina
Нина 
47 лет
19 лет в сервисе
Была
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

micros
34 года
12 лет в сервисе
Был
4 дня назад
8 лет назад
$10
1 день
Сергей быстро справился с поставленной задачей.
Отличный заказчик, проверка, оплата моментально. Рекомендую=)

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micros
34 года
12 лет в сервисе
Был
4 дня назад
8 лет назад