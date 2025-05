Заставить работать nasgrate на сервере.

https://github.com/dlevsha/nasgrate

Сейчас следующая ошибка

PHP Fatal error: Uncaught exception 'Exception' with message 'Class Process/Console not found' in

../nasgrate/src/config.php:69

Stack trace:

#0 [internal function]: {closure}('Process\\Console')

#1 ../nasgrate/app/console.php(7): spl_autoload_call('Process\\Console')

#2 ../nasgrate/bin/nasgrate(3): require_once('/var/www/...')

#3 {main}