Доработка формы заказа Битрикс

1. Есть форма заказа: https://goo.gl/r23LUD

Добавить возможность редактирования списка товаров (удалить лишние товары) в самой форме, а не отдельным шагом.

2. Индексы работают неправильно:

- по Москве и Подмосковью определяются как-то выборочно, по большинству мест показывает один индекс - 101000

- после какого-то момента индекс совсем перестаёт изменяться (похоже, что когда изменяешь хотя бы раз регион).

3. Ввод города и улиц работает некорректно

- после ввода города ставлю запятую или ввожу слово ул. - поиск ломается

4. Не приходит пароль в письме с рег. информацией новому клиенту.

5. Добавить функцию определения адреса по индексу в форме заказа. Чтобы работало одновременно с обратной функцией - определение индекса по адресу.

6. В письме менеджерам о заказе нет способа оплаты. Надо добавить - наличными или безналичный способ оплаты.

7. В письме менеджерам о заказе изменить порядок полей ФИО, должно быть:

Фамилия

Имя

Отчество

Просьба сразу указывать стоимость и время работы.