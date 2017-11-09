Доработка формы заказа Битрикс

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки159 просмотров

1. Есть форма заказа: https://goo.gl/r23LUD

Добавить возможность редактирования списка товаров (удалить лишние товары) в самой форме, а не отдельным шагом.

2. Индексы работают неправильно: 

- по Москве и Подмосковью определяются как-то выборочно, по большинству мест показывает один индекс - 101000

- после какого-то момента индекс совсем перестаёт изменяться (похоже, что когда изменяешь хотя бы раз регион).

3. Ввод города и улиц работает некорректно 

- после ввода города ставлю запятую или ввожу слово ул. - поиск ломается

4. Не приходит пароль в письме с рег. информацией новому клиенту.

5. Добавить функцию определения адреса по индексу в форме заказа. Чтобы работало одновременно с обратной функцией - определение индекса по адресу.

6. В письме менеджерам о заказе нет способа оплаты. Надо добавить - наличными или безналичный способ оплаты.

7.  В письме менеджерам о заказе изменить порядок полей ФИО, должно быть: 

Фамилия

Имя

Отчество

Просьба сразу указывать стоимость и время работы.

8 лет назад
msdoze
38 лет
8 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

neuronaut
Дмитрий 
41 год
9 лет в сервисе
Был
10 дней назад
8 лет назад
$50
10 дней
Работа выполнена качественно, по ТЗ вопросов нет. Были нюансы по срокам в силу форс-мажора, в целом ничего критичного. Немного не продумали момент с многосайтовостью (особенность проекта), но тут вина обоюдная.
Спасибо за работу, сотрудничеством доволен. Александр во всех отношениях положительный заказчик, работать легко и приятно.

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neuronaut
Дмитрий 
41 год
9 лет в сервисе
Был
10 дней назад
8 лет назад