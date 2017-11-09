Меня зовут Анна. Нужна Ваша помощь. Есть сайт www.livshyts.com который работает с 2010г. Сделан сайт на платформе WordPress. Делал нам его человек-любитель, но не смотря на это, сайт получился достойно. Так как с этим человеком связь ...
Доработка формы заказа Битрикс
1. Есть форма заказа: https://goo.gl/r23LUD
Добавить возможность редактирования списка товаров (удалить лишние товары) в самой форме, а не отдельным шагом.
2. Индексы работают неправильно:
- по Москве и Подмосковью определяются как-то выборочно, по большинству мест показывает один индекс - 101000
- после какого-то момента индекс совсем перестаёт изменяться (похоже, что когда изменяешь хотя бы раз регион).
3. Ввод города и улиц работает некорректно
- после ввода города ставлю запятую или ввожу слово ул. - поиск ломается
4. Не приходит пароль в письме с рег. информацией новому клиенту.
5. Добавить функцию определения адреса по индексу в форме заказа. Чтобы работало одновременно с обратной функцией - определение индекса по адресу.
6. В письме менеджерам о заказе нет способа оплаты. Надо добавить - наличными или безналичный способ оплаты.
7. В письме менеджерам о заказе изменить порядок полей ФИО, должно быть:
Фамилия
Имя
Отчество
Просьба сразу указывать стоимость и время работы.
Выбранный исполнитель
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