Нужно поковыряться с html и отредактировать страничку, а также привести в вид чтобы новые товары мы смогли добавлять сами.
Парсинг товаров для интернет-магазина с китайских сайтов.
Здравствуйте! Ищу ответственного человека, необходимо спарсить товары из магазинов с двух китайских сайтов (1688 и Таобао). Для наполнения интернет-магазина. Всего 3 магазина, но не полностью, выборочно по ссылкам. Получается 9 ссылок, но количество товаров не большое. Результат нужен в таком виде:
- xls файл, в котором будут ссылки на товары, цены и характеристики или свойства товаров
- Архив с фотографиями, рассортированные по поставщикам.
Я прикрепила файл с указанными ссылками..
Выбранный исполнитель
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