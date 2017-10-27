Парсинг товаров для интернет-магазина с китайских сайтов.

Здравствуйте! Ищу ответственного человека, необходимо спарсить товары из магазинов с двух китайских сайтов (1688 и Таобао). Для наполнения интернет-магазина. Всего 3 магазина, но не полностью, выборочно по ссылкам. Получается 9 ссылок, но количество товаров не большое. Результат нужен в таком виде:

xls файл, в котором будут ссылки на товары, цены и характеристики или свойства товаров

Архив с фотографиями, рассортированные по поставщикам.

За ранее, спасибо за ответы.

Я прикрепила файл с указанными ссылками..