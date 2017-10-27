Парсинг товаров для интернет-магазина с китайских сайтов.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен11 заявок278 просмотров

Здравствуйте! Ищу ответственного человека, необходимо спарсить товары из магазинов с двух китайских сайтов (1688 и Таобао). Для наполнения интернет-магазина. Всего 3 магазина, но не полностью, выборочно по ссылкам. Получается 9 ссылок, но количество товаров не большое. Результат нужен в таком виде:  

  • xls файл, в котором будут ссылки на товары, цены и характеристики или свойства товаров
  • Архив с фотографиями, рассортированные по поставщикам.
За ранее, спасибо за ответы.

Я прикрепила файл с указанными ссылками..

8 лет назад
ViktoryV
44 года
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Aleksandr96
Александр 
29 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$35
2 дня
Спасибо за проделанную работу. Человек старается выполнить задачу максимально отвечая требованиям и запросам заказчика. Ответственность и коммуникабельность, постоянно на связи, особо отмечу нацеленность на тот результат, который хочет получить заказчик. Благодарна. Успехов вам!!!
Все отлично

Заявки фрилансеров

Aleksandr96
Александр 
29 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад

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