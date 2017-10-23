Привязать страницу с товарами к скрипту магазина

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт21 заявка328 просмотров

Нужно поковыряться с html и отредактировать страничку, а также привести в вид чтобы новые товары мы смогли добавлять сами.

HTML
8 лет назад
allseo
38 лет
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров