Нужно сделать вход через Steam (есть подробное видео на английском(если надо)), при входе через Steam у пользователя создается личный кабинет, с аватаркой/именем, пустым полем под tradeoffer. По стандарту сохранение всей информации в бд.
Собрать сайт на Drupal 8
Макеты
https://www.dropbox.com/sh/xoez1g650j33iq7/AABfWGx3djdJ7EJ8RwtPv2h1a?dl=0
ТЗ
https://docs.google.com/document/d/1vjVzfiFNHgVbA6yJnuf816tYWA6PzQynAEsq9EN0eyM/edit?usp=sharing
Выслать:
Примеры работ на drupal 8.
Желаемую цену и сроки.
Спасибо.
Заявки фрилансеров
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