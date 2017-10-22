Собрать сайт на Drupal 8

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки196 просмотров

Макеты

https://www.dropbox.com/sh/xoez1g650j33iq7/AABfWGx3djdJ7EJ8RwtPv2h1a?dl=0

ТЗ

https://docs.google.com/document/d/1vjVzfiFNHgVbA6yJnuf816tYWA6PzQynAEsq9EN0eyM/edit?usp=sharing

Выслать:

Примеры работ на drupal 8.

Желаемую цену и сроки.

Спасибо.

Drupal
8 лет назад
artask
Артур 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров