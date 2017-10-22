есть сайт-донор(биржа), у него есть Websocket API, что позволяет нашему будущему скрипту в реальном времени обмениваться информацией с сервером, скрипт должен уметь стандартные действия в зависимости от заданных условий 1) ставить ордеры ...
Адаптирование сайта
Здравствуйте,
нужно адаптировать сайт, дать консультацию по сайту, точнее, по веб-приложению.
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