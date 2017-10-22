Адаптирование сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт10 заявок138 просмотров

Здравствуйте,

нужно адаптировать сайт, дать консультацию по сайту, точнее, по веб-приложению.

8 лет назад
web_develop_r
Владислав 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров