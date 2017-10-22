Нужно на PHPразработать простой парсер счеткика LI. Парсер должен состоять из отдельных функций, поддерживающих следующие операции со счетчиком. 1) регистрация нового счетчика. li_new 2) удалить синонимы LI для существующего счетчика: http://www.liveinternet.ru/stat/xps-portal.ru/edit.html ...
PHP скрипт генератор сайта wordpress/dle/joomla
Нужен простенький скрипт, который сможет сгенерировать новый сайт на вордпресс (базу и файлы) по имеющемуся шаблону index.html и около 1000 текстов за заголовками и названием категорий, хранящиеся в базе.
Если Вы не знаете wordpress, то в качестве альтернативы можете взять сайт на dle либо joomla.
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