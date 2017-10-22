PHP скрипт генератор сайта wordpress/dle/joomla

Нужен простенький скрипт, который сможет сгенерировать новый сайт на вордпресс (базу и файлы) по имеющемуся шаблону index.html и около 1000 текстов за заголовками и названием категорий, хранящиеся в базе.

Если Вы не знаете wordpress, то в качестве альтернативы можете взять сайт на dle либо joomla.