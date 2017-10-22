Доработать плагин Boxzilla (Wordpress)

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки146 просмотров

Необходимо добавить несколько функций в плагин Boxzilla

1. Дополнительные позиции показа показывать бокс по центру снизу (http://take.ms/T8hJZ) и сверху в центре

2. Переработать внешний вид кнопки закрыть окно. Должно быть на выбор два варианта:

1. Кнопка сверху на окном с настраиваемым изображением (можно загрузить свое). Пример http://take.ms/0IFYu

2. Полоса 10px высотой снизу по всей ширине блока pop-up. Пример http://take.ms/kIUvD

3. Возможность выбора размерности ширины блока (пиксели или проценты)

В заявке укажите, пожалуйста, стоимость работы и срок выполнения.

WordPress
8 лет назад
dmaxart
Максим 
39 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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