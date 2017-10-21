Перенести сайт Tilda.cc

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок189 просмотров

Добрый день.

Необходимо перенести сайт с https://platformalp.ru/ на https://tilda.cc/ru/.

Сейчас:

  • есть 2 сайта на ﻿﻿platformalp.ru
  • нужно перенести на  Tilda.cc
  • подключить liqpay
Прошу писать в сообщении ваш опыт работы на ﻿Tilda.cc + приводить примеры ваших работ.

Благодарю!

8 лет назад
Roland777
Евгений 
45 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

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