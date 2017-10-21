Полная разработка сайта на Yii

Ищу ЧАСТНОГО специалиста для написания сайта именно на Yii и НИ НА ЧЕМ ДРУГОМ. Необходимо полное написание(БЕЗ ВЕРСТКИ - ГОТОВА).

ПРОСЬБА ВСЕХ ПОДАЮЩИХ ЗАЯВКИ ОЗНАКОМИТЬСЯ СО ВСЕМИ УСЛОВИЯМИ ПО ДАННОМУ ПРОЕКТУ:

1. Только частного специалиста по YII. С подтверждением приема заказа на сайте. КОМПАНИЯМ ПРОСЬБА НЕ ТРАТИТЬ НИ МОЕ, НИ ВАШЕ ВРЕМЯ!!!!!

2. Ответственного и имеющего время для для полноценной работы над новым сайтом (сами больны, либо больные кошки и собаки исключены)

3. Вся работа проводится онлайн и доступна для тестирования.

4. Оплата производится только после завершения работ. ПРЕДОПЛАТЫ ИСКЛЮЧЕНЫ!!!!! Бегать за кем-либо нет времени.

5. Работаем, тестируем, получаете деньги (возможно с небольшой премией – в зависимости от сроков и конечного результата)

6. Все работы можете производить на своем сервере, но позволяющем полноценно тестировать функционал.

7. Дизайн полностью отрисован и сверстан.

8. От каждого подавшего заявку необходим пример админки и ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ РАБОТ по данному проекту!!!!

САЙТ СВЕРСТАН И ЧАСТИЧНО ПЕРЕНЕСЕН ТОВАР С САЙТА КОНКУРЕНТА.

Файлы довольные объемные, поэтому просьба запрос на скайп DINOPRO33, через который и будет поддерживаться работа в дальнейшем.

Отзывы:

https://www.fl.ru/users/Dinopro/opinions/

https://www.weblancer.net/users/Denio/reviews/

Просьба внимательно ознакомиться с тех заданием по сайту и админке. Постарался кратко, но максимально доходчиво описать необходимый функционал сайта (смотри файлы).

Оплата производится на карту сбербанка, яндекс деньги или WebMoney.

ПРЕДОПЛАТЫ ИСКЛЮЧЕНЫ!!!!