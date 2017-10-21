для сайта http://autovikup.top/ нужно: - подключить смс оповещение на телефон (095) 436-37-06 - подключить код аналитики - подключить отслеживание целей в аналитике (гугл) время - 1-3 дня оплата - договорная
Полная разработка сайта на Yii
Ищу ЧАСТНОГО специалиста для написания сайта именно на Yii и НИ НА ЧЕМ ДРУГОМ. Необходимо полное написание(БЕЗ ВЕРСТКИ - ГОТОВА).
ПРОСЬБА ВСЕХ ПОДАЮЩИХ ЗАЯВКИ ОЗНАКОМИТЬСЯ СО ВСЕМИ УСЛОВИЯМИ ПО ДАННОМУ ПРОЕКТУ:
1. Только частного специалиста по YII. С подтверждением приема заказа на сайте. КОМПАНИЯМ ПРОСЬБА НЕ ТРАТИТЬ НИ МОЕ, НИ ВАШЕ ВРЕМЯ!!!!!
2. Ответственного и имеющего время для для полноценной работы над новым сайтом (сами больны, либо больные кошки и собаки исключены)
3. Вся работа проводится онлайн и доступна для тестирования.
4. Оплата производится только после завершения работ. ПРЕДОПЛАТЫ ИСКЛЮЧЕНЫ!!!!! Бегать за кем-либо нет времени.
5. Работаем, тестируем, получаете деньги (возможно с небольшой премией – в зависимости от сроков и конечного результата)
6. Все работы можете производить на своем сервере, но позволяющем полноценно тестировать функционал.
7. Дизайн полностью отрисован и сверстан.
8. От каждого подавшего заявку необходим пример админки и ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ РАБОТ по данному проекту!!!!
САЙТ СВЕРСТАН И ЧАСТИЧНО ПЕРЕНЕСЕН ТОВАР С САЙТА КОНКУРЕНТА.
Файлы довольные объемные, поэтому просьба запрос на скайп DINOPRO33, через который и будет поддерживаться работа в дальнейшем.
Отзывы:
https://www.fl.ru/users/Dinopro/opinions/
https://www.weblancer.net/users/Denio/reviews/
Просьба внимательно ознакомиться с тех заданием по сайту и админке. Постарался кратко, но максимально доходчиво описать необходимый функционал сайта (смотри файлы).
Оплата производится на карту сбербанка, яндекс деньги или WebMoney.
ПРЕДОПЛАТЫ ИСКЛЮЧЕНЫ!!!!
Выбранный исполнитель
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