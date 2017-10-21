Полная разработка сайта на Yii

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Закрыт3 заявки330 просмотров

Ищу ЧАСТНОГО специалиста для написания сайта именно на Yii и НИ НА ЧЕМ ДРУГОМ. Необходимо полное написание(БЕЗ ВЕРСТКИ - ГОТОВА). 

ПРОСЬБА ВСЕХ ПОДАЮЩИХ ЗАЯВКИ ОЗНАКОМИТЬСЯ СО ВСЕМИ УСЛОВИЯМИ ПО ДАННОМУ ПРОЕКТУ:

1. Только частного специалиста по YII. С подтверждением приема заказа на сайте. КОМПАНИЯМ ПРОСЬБА НЕ ТРАТИТЬ НИ МОЕ, НИ ВАШЕ ВРЕМЯ!!!!!

2. Ответственного и имеющего время для для полноценной работы над новым сайтом (сами больны, либо больные кошки и собаки исключены) 

3. Вся работа проводится онлайн и доступна для тестирования. 

4. Оплата производится только после завершения работ. ПРЕДОПЛАТЫ ИСКЛЮЧЕНЫ!!!!! Бегать за кем-либо нет времени. 

5. Работаем, тестируем, получаете деньги (возможно с небольшой премией – в зависимости от сроков и конечного результата) 

6. Все работы можете производить на своем сервере, но позволяющем полноценно тестировать функционал. 

7. Дизайн полностью отрисован и сверстан.

8. От каждого подавшего заявку необходим пример админки и ПОЛНАЯ СТОИМОСТЬ РАБОТ по данному проекту!!!!

САЙТ СВЕРСТАН И ЧАСТИЧНО ПЕРЕНЕСЕН ТОВАР С САЙТА КОНКУРЕНТА. 

Файлы довольные объемные, поэтому просьба запрос на скайп DINOPRO33, через который и будет поддерживаться работа в дальнейшем.  

Отзывы:

https://www.fl.ru/users/Dinopro/opinions/

https://www.weblancer.net/users/Denio/reviews/

Просьба внимательно ознакомиться с тех заданием по сайту и админке. Постарался кратко, но максимально доходчиво описать необходимый функционал сайта (смотри файлы). 

Оплата производится на карту сбербанка, яндекс деньги или WebMoney.

ПРЕДОПЛАТЫ ИСКЛЮЧЕНЫ!!!!

Yii
8 лет назад
Denio
Денис 
47 лет
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

Samvel_Softler
Самвел 
44 года
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад
$500
40 дней
БУДЬТЕ КРАЙНЕ ОСТОРОЖНЫ С ДАННЫМИ ЯКОБЫ СПЕЦИАЛИСТАМИ. Ни в коем случае не вносите предоплат. Позиционируют себя как команду, но ничего не делают. Работать не хотят, но заказы набирают. После передачи верстки с товаром за 38 дней было сделано.......ВНИМАНИЕ - СОРТИРОВКА ТОВАРОВ ПО НАЗВАНИЮ И ЦЕНЕ!!!! Команда состоит из трех якобы спецов: 1. Главный программист АРАМ (как они себя называют SInior) 2. Подмастерье который якобы и писал сайт, но так и не дописал (Unior) 3. Ани - человек который собирает заказы и до самого последнего пытается разрешить ситуацию нелепыми фразами о ведомой работе.

Заявки фрилансеров

Samvel_Softler
Самвел 
44 года
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
8 лет назад