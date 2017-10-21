Нужна помощь

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок329 просмотров

сломали сайт,нужна помощь

8 лет назад
Marshal_K
53 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

BBK_sky
Андрей 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$1
1 день
Неожиданно оперативно устранил последствия взлома,помог .Спасибо,квалифицирован и работоспособен.Рекомендую к сотрудничеству.
Четко поставлено ТЗ. Моментальная оплата. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

BBK_sky
Андрей 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад